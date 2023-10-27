محلل سياسي يقدم قراءة.. ماذا يعني التحذير الامريكي عن الاوضاع الامنية في العراق؟

2023-10-27 18:10:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اليوم الجمعة (27 تشرين الاول 2023)، ان التحذير الأمريكي الأخير بشأن الأوضاع الأمنية في العراق واجلاء رعاياه، يشير الى امكانية حدوث تصعيد في العراق.

وقال الشمري، لـ"بغداد اليوم" ان "التحذير الأمريكي الأخير بشأن الأوضاع الأمنية في العراق، يؤكد إمكانية تحول العراق الى ارض اشتباك، ولهذا الولايات المتحدة ستعمل على إعادة تقييم العلاقة مع الحكومة العراقية".

وبين اننا "نتوقع ان التطورات الأخيرة في العراق والموقف الأمريكي منها سيكون عاملا لعدم تحقق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما ان هناك إمكانية للرد الأمريكي على الهجمات التي يتعرض لها جيشها في العراق والمنطقة".





ويوم الجمعة الماضي، أمرت السفارة الامريكية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأمريكية ومصالحها".

وحذرت السفارة مواطنيها من السفر إلى العراق بسبب "الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة البعثة الأمريكية في العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".

وتابع البيان: "يواجه المواطنون الأمريكيون في العراق مخاطر كبيرة على سلامتهم وأمنهم، بما في ذلك مخاطر العنف والاختطاف، وتهاجم الجماعات الإرهابية بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين، وتهدد الميليشيات المواطنين الأمريكيين والشركات الدولية في جميع أنحاء العراق، وتحدث الهجمات باستخدام المتفجرات والطائرات المسيرة في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك بغداد والمدن الكبرى الأخرى".

وأشارت السفارة إلى أنه: "حتى في حالات الطوارئ، الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين في العراق محدودة بسبب القيود الصارمة المفروضة على تحركات موظفي الحكومة الأمريكية".