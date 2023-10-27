أمين بغداد : افتتاح طريق السندباد يوم غد السبت

2023-10-27 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، افتتاح طريق السندباد بمنطقة الزعفرانية يوم غد السبت بعد إغلاق دام 40 عاماً.وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك خطة متكاملة ما بين أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات لتنفيذ أعمال توسعة الشوارع وفتح الشوارع المغلقة بالإضافة إلى إنشاء مجسرات وجسور وتشهد بغداد حالياً حركة عمل كبيرة".وأضاف، أنه "سيتم يوم غد السبت افتتاح طريق السندباد وهو من الطرق المهمة وكان مغلقاً منذ 40 عاما وسيسهم بفك الاختناقات المرورية عن تقاطع الزعفرانية".وتابع، أنه "كانت هنالك تعارضات وتجاوزات كبيرة على هذا الطريق وتم إزالتها وإنجازه بتضافر جهود الجميع وبإشراف مباشر من مكتب رئيس مجلس الوزراء".