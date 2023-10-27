القوة الجوية يفوز على زاخو في دوري نجوم العراق

2023-10-27 21:10:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من الفوز على ضيفه فريق نادي زاخو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب الكوت الاولمبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الأول في الدقيقة 63 من زمن اللقاء عن طريق سعد عبد الامير، وفي الدقيقة 67 سجل الجوية هدفه الثاني عن طريق أيمن حسين من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 62 سجل زاخو هدف التقليص عن طريق المحترف كوستافو هنريك.