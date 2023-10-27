2023-10-27 21:15:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكد معهد التدريس المجاني في الرمادي، اليوم الجمعة، استمرار مبادرته بتقديم دروس تقوية لطلبة الصفوف المنتهية من أبناء العوائل المتعففة، وتحت شعار (تدريسك علينة والنجاح عليك).وقال المشرف العام على المعهد عبد المنعم الدوسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعهد خصص لتدريس الطلبة من الطبقات المتعففة في المجتمع وذوي الشهداء والأيتام، وتشرف على هذه المبادرة كوادر تدريسية لها خبرة طويلة، وقدمت صورة جميلة عن العمل التكافلي والتضامني المجاني".وأضاف الدوسري: أن "المدرسين هم من المتطوعين ولا يتقاضون أي أجور مادية"، مبينا، أن "المعهد خرج مئات الطلبة في الأعوام السابقة، وهم الآن في كليات الطب والهندسة وغيرها، وقد استقبلنا خلال هذا العام أكثر من 450 طالبا وطالبة".وتابع، أنه "تم تخريج ألفي طالب وطالبة، وحققوا نتائج ممتازة، خلال الامتحانات النهائية على مدى السنوات الدراسية الماضية، والمعهد مستمر في استقبال الطلبة طوال العام الدراسي".