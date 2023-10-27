اجتماع المكتب التنفيذي لأوابك برئاسة العراق يخرج بتوصيات

2023-10-27 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقد في الكويت، اليوم الجمعة، الاجتماع السابع والستون بعد المئة للمكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في مقر الأمانة العامة برئاسة ممثل جمهورية العراق.وقال بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عقد في الكويت الاجتماع السابع والستون بعد المئة للمكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في مقر الأمانة العامة، برئاسة نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، وبحضور ممثلي المكتب التنفيذي في الدول الأعضاء للمنظمة".وقال ممثل العراق في المنظمة ورئيس المكتب التنفيذي للدورة الحالية نصير عزيز بحسب البيان: إن" الاجتماع بحث عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله بحضور السيد جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومنها التحضيرات لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع إقامته في كانون الأول المقبل ، ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2024، و استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري رقم 109/9 بشأن تطوير أعمال ونشاط المنظمة وإعادة هيكلتها بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها صناعة الطاقة. وقد اختتم الاجتماع بالتوصل إلى عدد من التوصيات التي سيتم وضعها قيد التنفيذ الفعلي من قبل الأمانة العامة للمنظمة بعد المصادقة عليها في الاجتماع الوزاري المقبل".وأضاف البيان، أن" الأمين العام لمنظمة أوابك تقدم بالشكر والثناء لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة لدعمهم المستمر ومساهمتهم الجادة في تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها والارتقاء بمهامها أسوة بالمنظمات الدولية المماثلة".