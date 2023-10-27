الكيان الصهيوني يبدأ عملية برية على غزة.. الاصوات العربية تتعالى وواشنطن "تتبرأ"

2023-10-27 22:20:44 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اكد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، اليوم الجمعة (27 تشرين الاول 2023)، ان الكيان الصهيوني بدأ بالفعل هجومه البري على قطاع غزة.

وقال الصفدي في بيان: لقد شنت إسرائيل للتو حرباً برية على غزة. وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة. التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، الملايين سوف يراقبون كل صوت. التاريخ سيحكم.

في المقابل، تبرأت امريكا من الهجوم البري على لسان المتحدث بأسم البنتاغون بتصريحات متلفزة، قائلاً: لسنا جزءا من أي عملية برية تقوم بها إسرائيل.

وافاد موقع اكسيوس نقلاً عن مسؤولين،، ان مجلس الحرب الاسرائيلي قرر توسيع العملية البرية في غزة بعد تعثر مفاوضات الرهائن.

في الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عما وصفتها بالمصادر الدبلوماسية المطلعة على المفاوضات أنه تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكن "لا تزال هناك مسائل عالقة".

كما صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة "إيه بي سي" بأن واشنطن ما زالت تعمل مع شركائها للإفراج عن كل المحتجزين.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين: مسؤولو الإدارة الأميركية أصبحوا قلقين للغاية بشأن التداعيات المحتملة لهجوم بري كامل

يأتي هذا بعدما قالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب أبلغت الوسطاء باستعدادها "لتقديم ثمن" مقابل الإفراج عن عدد كبير من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

من جهة اخرى، اكد مسؤولون في السعودية لصحيفة نيويورك تايمز، ان دخول إسرائيل البري إلى قطاع غزة سيكون كارثة على الشرق الأوسط برمته، بعد انباء عن دخول دبابات إسرائيلية لمحاولة التقدم في منطقة شرقي البريج تحت غطاء ناري حيث جرت اشتباكات هناك.



