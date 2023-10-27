اللواء رسول: تمرين المطرقة الحديدية بعث رسالة بارتفاع جهورية وقدرات القوات المسلحة

2023-10-27 22:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن تمرين المطرقة الحديدية بعث برسالة واضحة للعالم بجاهزية القوات العراقية في تنفيذ الواجبات، مبيناً أن القيادة العسكرية العليا متمثلةً بالقائد العام محمد شياع السوداني تؤكد على أهمية التدريب ورفع القدرات والاستعداد المستمر لتزويد قواتنا بأحدث التقنيات التكنولوجية ومن أفضل المناشئ.وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "تمرين المطرقة الحديدية أكد على جاهزية القوات المسلحة العراقية وتعاون الصنوف بفعالية الهجوم المدبر ممثلة بالفرقة المدرعة التاسعة وطيران الجيش والقوة الجوية والدفاع الجوي إضافة إلى القوات الخاصة التي نفذت عملية إنزال على أحد الأهداف وتنفيذ الواجب".وأضاف "كما كان هنالك واجب للهندسة العسكرية والاتصالات والتموين والنقل وكل القطعات والصنوف اشتركت بهذا التمرين وأرسلت برسالة بجاهزية القوات المسلحة في تنفيذ الواجبات الموكلة بها".وتابع أن “الرسائل التي بعثها التمرين أكدت أن القيادة العسكرية العليا وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يعملون بالتأكيد على موضوع التدريب الذي ترتفع معه القدرات والإمكانيات وتقل الأخطاء في تنفيذ الواجبات".وأشار اللواء رسول إلى أن "هذا التدريب رسالة إلى العالم بأن القوات المسلحة على قدر عالٍ من الجهوزية في تنفيذ المهام المناطة بها والحضور الميداني لأعلى سلطة بهرم القيادة العسكرية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة أعطى زخماً كبيراً وبعث برسالة اهتمام واضحة بهذه القوات والتأكيد على فاعليتها وجهوزيتها".وأكد أن "القائد العام للقوات المسلحة أثنى خلال حضوره التمرين بما قامت به القوات المسلحة من قادة وضباط وآمرين على التمرين الذي نفذ بالذخيرة الحية سواء القصف الذي نفذته القوة الجوية وطيران الجيش وصنف المدفعية والدبابات والأسلحة الساندة الأخرى ومن بينها الدفاع الجوي الذي أسقط أهدافاً خلال التمرين".وتابع أن "القائد العام أكد على الاستمرار بالتدريب ومتابعته واهتمامه بموضوع التسليح والتجهيز بأفضل الأسلحة والمعدات وأحدث التكنولوجيا من دول متقدمة في مجال الصناعات الحربية لبناء مؤسسة عسكرية قوية تمتلك أسلحة متطورة وطاقات سابك واعدة ومدربة بأفضل مستويات التدريب".وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد وجه أمس الخميس، القادة الأمنيين بأخذ الحيطة والحذر، فيما أكد جدية الحكومة بتسليح الأجهزة الأمنية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حضر تمرين (المطرقة الحديدية) التعبوي في الهجوم المدبّر، الذي نفذته قيادة القوات البرية/ الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي، بمشاركة طيران الجيش والدفاع الجوي وقيادة القوة الجوية".وأشاد السوداني، "بجهود القوات العسكرية المنفذة للتمرين التعبوي بشكل دقيق، ما يؤكد حالة الإعداد والتدريب المستمر الذي أوصل القطعات لهذا المستوى".وحثّ، على "مواصلة التدريب، لاستدامة قطعات الجيش العراقي بهذا المستوى العالي من الجهوزية في مواجهة مختلف التحديات"، مشيراً الى "أهمية هذه الفعاليات وإدامتها".ولفت، الى "ضرورة تحديد البرامج التدريبية، وأن تعمل المفتشيات العسكرية على تقييم فعاليات التدريب التي نريدها أن تُنفذ بطريقة مهنية وعالية المستوى".وأكد، "جدية الحكومة في تطوير تسليح الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي لم تحظَ بالتجهيز المطلوب خلال الفترة الماضية"، مبيناً أن "العمل بخطوات عملية وفاعلة لتحقيق هذا الهدف، حيث ستكون لكل الصنوف والتشكيلات الأمنية أسلحة متطورة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وتمّ تشكيل لجان لهذا الغرض، وقريباً ستباشَر التعاقدات مع مناشئ متعددة".ووجه رئيس الوزراء، "القادة الأمنيين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واستمرار ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية التي تتحين الفرص لإحداث ثغرة في هذه المنطقة أو تلك".