الناطق باسم القائد العام يكشف الرسالة من "المطرقة الحديدية"

2023-10-27 22:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول:

تمرين المطرقة الحديدية بعث برسالة واضحة للعالم بجاهزية القوات العراقية في تنفيذ الواجبات

الرسائل التي بعثها التمرين أكدت أن القيادة العسكرية العليا وعلى رأسها القائد العام يعملون بالتأكيد على موضوع التدريب الذي ترتفع معه القدرات والإمكانيات وتقل الأخطاء في تنفيذ الواجبات

التدريب رسالة إلى العالم بأن القوات المسلحة على قدر عالٍ من الجهوزية في تنفيذ المهام المناطة بها والحضور الميداني

القائد العام للقوات المسلحة أثنى خلال حضوره التمرين بما قامت به القوات المسلحة من قادة وضباط وآمرين على التمرين الذي نفذ بالذخيرة الحية

القائد العام أكد على الاستمرار بالتدريب ومتابعته واهتمامه بموضوع التسليح والتجهيز بأفضل الأسلحة والمعدات وأحدث التكنولوجيا