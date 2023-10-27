الوقف السني يدعو المساجد للبدء بالتكبيرات بعد بدء التوغل والقصف المكثف لغزة

2023-10-27 22:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بلاغ





‏بسم الله الرحمن الرحيم

حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

صدق الله العظيم





يدعو ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامناً مع إخواننا الفلسطينيين في غزة، حيث تشهد هذه اللحظات هجوماً عنيفاً وتتعرض لتدمير شامل وابادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.





ديوان الوقف السني

‏27‏/10‏/2023