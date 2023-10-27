2023-10-27 23:30:08 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامناً مع الفلسطينيين في غزة.وذكر بيان للديوان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة يدعو الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامناً مع إخواننا الفلسطينيين في غزة، حيث تشهد هذه اللحظات هجوماً عنيفاً وتتعرض لتدمير شامل وابادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".