الأندية العربية تواصل تضامنها مع فلسطين

2023-10-27 23:30:14 - المصدر: العربي الجديد

تواصل الأندية العربية مساندتها للشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ ألسابع من أكتوبر/ تشرين الأول رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وظهر لاعبو فريق البرج الجمعة، قبل مباراتهم التي انتصروا بها على شباب الساحل بنتيجة 2-1، ضمن الأسبوع السابع من الدوري اللبناني لكرة القدم مرتدين "الكوفية الفلسطينية" التي التقطوا بها الصورة الجماعية للفريق قبل بداية المباراة.

وبهذا الانتصار، بلغ نادي البرج المركز الثاني في الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد الساحل عند النقطة السابعة في المركز السابع، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.

ولم تفوت جماهير فريق القوة الجوية افتتاح الدوري العراقي لكرة القدم، لتعبر عن موقفها من القضية الفلسطينية، بعد أن وجهت رسالة دعم قوية، خلال مباراة فريقه الذي انتصر خلالها على نادي زاخو بنتيجة 2-1.

الان جماهير الكبير القوة الجوية العراقي تتضامن مع فلسطين pic.twitter.com/o6wgecHeRz — Ali A1 (@Ali_A1iq) October 27, 2023

ورفعت جماهير القوة الجوية علماً كبيراً لفلسطين، احتل جانباً كبيراً من المدرجات بشكل عرضي، كما أن عدداً آخر من الجماهير رفعت بدورها الأعلام الفلسطينية.

دعم اسثنائي من جماهير الزمالك

وتواصل الجماهير المصرية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، حيث ظهرت الأعلام الفلسطينية وسط جماهير الزمالك، خلال المباراة التي خاضها الفريق مع نادي إنبي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري، كما ارتدت جماهير القلعة البيضاء اللون الأسود حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

واستغلت الصفحة الرسمية للعملاق المصري الصورة، حيث قامت بنشرها على الحساب الرسمي للفريق على موقع "فيسبوك".

وما أن بدأت المباراة، ومع تداول أنباء عن تعرض أهالي غزة لأكبر قصف جوي منذ بدء عدوان جيش الاحتلال على المدنيين في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حتى رفعت جماهير الزمالك علم فلسطين، ورددت العديد من الهتافات التي تفاعل معها الجميع بمن فيهم اللاعبون.

وعلت الأصوات بالهتافات، مثل "على القدس رايحين شهداء بالملايين"، كما هتفت الجماهير دعماً لأهالي غزة: "أرفع رأسك فوق أنت غزاوي"، وكذلك هتفت لفلسطين، وقالت: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

وحرصت الجماهير في الوقت نفسه، على رفع علم فلسطين في المدرجات، واحتفلت مع اللاعبين، عندما سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل الزملكاوي في مرمى إنبي بطريقة الانتصار للشعب الفلسطيني المعروفة، وكان واضحاً منذ البداية تعاطف جماهير الزمالك بصورة لافتة مع اللاعبين الذين ارتدوا الشارات السوداء في فريقي الزمالك و إنبي، وتخصيص دقائق عديدة للهتاف لأهالي غزة.

وكان هناك أيضا حضور واضح لـ" الكوفية الفلسطينية " التي ارتداها الكثير من المشجعين خلال حضورهم في الاستاد على هامش مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري.