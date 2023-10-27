2023-10-27 23:45:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الجمعة (27 تشرين الأول 2023)، الأنباء عن نشوب حريق في مخزن للحنطة بقضاء الخالص في المحافظة.

ونوهت قيادة الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى الخبر الذي نشرته احدى القنوات التلفزيونية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بشأن وجود حريق في احد مخازن الحنطة في قضاء الخالص هو خبر عارٍ عن الصحة.

وبين قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب، ان "الحريق هو في احد مزارع الحنطة في ناحية دار السلام ولا وجود لأي مواد متفجرة نتيجة الحريق".

وأكد غريب ان "على كافة الاعلاميين وأصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على المصادر الموثوقة تدوين الاخبار ونشرها".