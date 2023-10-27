متهم يطعن رجل أمن في السليمانية ويهرب خلال محاولة اعتقاله

2023-10-27 23:45:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أقدم متهم اليوم الجمعة (27 تشرين الاول 2023)، بطعن أحد أفراد الأمن خلال القبض عليه جنوبي شرقي محافظة السليمانية.

وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عنصرا من الأمن تعرض لطعنة سكين من قبل أحد المتهمين بينما كان رجل الأمن يحاول القبض عليه في قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية".

وأشار المصدر الى أن "رجال الأمن داهموا منزل المتهم وفقا لمذكرة قبض أصولية صادرة من المحكمة المختصة، إلا أن المتهم أفلت من قبضة القوات الأمنية ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، ولا زال البحث جاريا عنه لتسليمه للمحاكم".