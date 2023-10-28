الصحاف: العراق يؤكد موقفه المبدئي عبر رعايته وإنضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة

2023-10-28 01:10:05 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ، أن العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وإنضمامه الى قرار وقف الحرب ضد غزة .وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وإنضمامه الى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم".وأضاف، "سجلنا تحفظنا على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تعارض تشريعاتنا الوطنية منها خيار حل الدولتين و المساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم"، لافتا الى أن "العراق رعا القرار وإنضم إليه ليؤكد موقفه المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس".