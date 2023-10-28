الوقف الشيعي يوجه المساجد والحسينيات والمزارات بدعم الشعب الفلسطيني

2023-10-28 01:15:07 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه ديوان الوقف الشيعي، المساجد والحسينيات والمزارات بقراءة دعاء أهل الثغور تضامناً مع الشعب للفلسطيني في غزة.وذكر الديوان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الذي يتعرض الان الى ابشع هجمة شهدتها الإنسانية من العدو الصهيوني امريكي , رئيس ديوان الوقف الشيعي حيدر حسن الشمري يوجه المساجد والحسينيات والمزارات الشيعية الشريفة التابعة للديوان بعموم البلاد بقراءة دعاء اهل الثغور صباحا ومساء ، بالإضافة إلى نشره على جميع مواقع الديوان الرسمية".