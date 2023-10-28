2023-10-28 01:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

بجهود إستثنائية وبوقتٍ قياسي كبير،انتهت الكوادر الفنية العاملة في مطار النجف الأشرف الدولي وبدعم وإشراف من رئيس وكوادر سلطة الطيران المدني من إكمال سلسلة من الإجراءات لمعالجة الآثار المترتبة على مدرج الطيران نتيجة للتخسف المفاجىء الذي أصابه ،والذي على اثره تم تعليق الرحلات من والى المطار في وقتٍ سابق من صباح يوم أمس الجمعة.

وبناءً على ذلك ،تُعلن إدارة مطار النجف الأشرف الدولي للمسافرين الكرام وللشركات العاملة فيه عن عودة إستئناف الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار مرة اخرى ،كما تود الإدارة أن تُعبر لكم عن إعتذارها الشديد نتيجة الغلق المفاجىء الذي حدث هذا اليوم،كونه قد حدث بشكلٍ خارج عن ارادتها للحفاظ على سلامة المسافرين وتطبيقاً منها لإجراءات السلامة الجوية.