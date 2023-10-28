شيركو كريم يوجه رسالة لكاساس بهدف عالمي في الدوري العراقي

2023-10-28 01:30:08 - المصدر: العربي الجديد

شهدت مواجهة أربيل وضيفه النفط، في الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري المحترفين العراقي لكرة القدم، وأقيمت على ملعب "فرانسو حريري"، مساء الجمعة، هدفاً عالمياً على طريقة الكبار.

وهز الدولي العراقي السابق شيركو كريم، شباك الفريق الضيف بهدف عالمي من مقصية مبهرة في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء، أشعلت حماس الجماهير التي تواجدت بكثافة على مدرجات الملعب.

واستلم لاعب "أسود الرافدين" السابق، والذي غاب عن حسابات المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس في الفترة الأخيرة، كرة على حدود منطقة الجزاء، وبعد أن قام بإخمادها، وجه كرة مقصية، ارتطمت بالعارضة العليا قبل أن تدخل المرمى، لكن فرحة الفريق الشمالي لم تدم طويلاً، بعد أن عدل النيجيري أوكيكي أفولابي النتيجة للنفط في الدقيقة الـ39.

ويأمل شيركو كريم (27 عاماً) العودة إلى صفوف منتخب العراق، ومن الممكن أن يكون قد وجه رسالة مهمة للمدرب كاساس بأحقيته في نيل فرصة، في التصفيات الآسيوية المزدوجة القادمة.