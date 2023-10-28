أنشيلوتي يحذر من خطورة نجم برشلونة في الكلاسيكو

2023-10-28 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأهمية مباريات الكلاسيكو بالنسبة للجميع، مشددًا على أنه بالرغم من ذلك فإنها تعد مباراة ليست ذات أهمية في ترتيب جدول الليجا.ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة اليوم السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الـ(11) من الدوري الإسباني.وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "في مباريات الكلاسيكو والديربيات لا يوجد مرشح للفوز، قد يكون فريقًا أفضل من الآخر، نحن نصل بشكل جيد وكذلك برشلونة أيضًا، ستكون مباراة مذهلة وتنافسية للغاية".وأضاف: "إنها مجرد مباراة مهمة تستحق الثلاث نقاط ، الفوز بمباراة كلاسيكو أمر مهم جداً للجماهير وللجميع أيضاً، لكن بالنسبة للترتيب فالموسم طويل جداً ومن السابق لأوانه الحديث عنه".وتابع أنشيلوتي "إنها مباراة حاسمة من حيث النقاط (وليس الترتيب)، جيرونا وأتلتيكو مدريد يقاتلان، وسيكون الدوري تنافسياً للغاية حتى النهاية، آمل أن يستمتع الجمهور بالمباراة".وحذَّر المدرب الإيطالي من خطورة برشلونة، قائلاً: "إنهم فريق عظيم يتمتع بتنظيم هجومي ودفاعي جيد، ويمتلك العديد من اللاعبين الشباب الذين لديهم جودة عالية".وأردف: "لامين يامال برز كثيراً ولعب بشكل جيد وهو جناح خطير للغاية، كما لعب فيرمين مباريات جيدة، إنهم شباب لديهم مستقبل، ونحن أيضاً لدينا مستقبل مذهل مع بيلينجهام، فينيسيوس، أردا جولر، كامافينجا وتشوميني، إنهم صغار جداً".وعن قرار فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعدم حضور مباراة الكلاسيكو من المدرجات، قال أنشيلوتي: "لا أعرف ماذا سيقرر الرئيس، لكن كل القرارات التي اتخذها كانت لصالح النادي".المصدر : كورة