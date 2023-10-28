2023-10-28 09:00:04 - المصدر: العربي الجديد

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمعة، أن الولايات المتحدة "مستعدة لاتخاذ المزيد من الأفعال"، وذلك بعد تنفيذ مقاتلات أميركية ضربات جوية في شرق سورية، في أعقاب هجمات نفذتها جماعات مرتبطة بإيران على قوات أميركية في العراق وسورية.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الضربات الأميركية التي نُفذت الخميس في سورية استهدفت مخزونات ذخيرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن هذه العملية سيكون لها تأثير "كبير" بالقدرات الهجومية للمجموعات القريبة من طهران في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الضربات "استهدفت مباشرة منشآت تخزين ومستودعات ذخيرة نعلم أنها ستستخدم لدعم هذه المليشيات، خصوصاً في سورية"، مشيراً إلى أن "الهدف الرئيسي كان تعطيل" القدرات العملياتية للحرس الثوري الإيراني، ومجموعات موالية لطهران تابعة له، "وكذلك الردع، لتجنّب هجمات مستقبلية".

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تعرضت القوات الأميركية وحلفاؤها في سورية والعراق لما لا يقلّ عن 14 هجوماً، وفق ما أعلن البنتاغون، مضيفاً أن 21 جندياً أصيبوا بجروح طفيفة.

والضربات الأميركية التي نُفذت الخميس هي الأولى ضد مصالح إيرانية منذ مارس/ آذار الماضي، وقد شُنت أساساً لحماية الجنود الأميركيين، وفقاً للبنتاغون.

كذلك، أسقطت القوات الأميركية طائرة مسيّرة هجومية الجمعة، قرب قاعدة عين الأسد التي تنتشر فيها في غرب العراق، وفق ما قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة "فرانس برس".

وبعث الرئيس جو بايدن رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأميركية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" في غزة.

(رويترز، فرانس برس)