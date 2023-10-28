2023-10-28 09:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال مدرب جيرونا(ميشيل سانشيز) بعد الفوز أمس الجمعة على سيلتا فيجو (1-0) وبلوغ صدارة الليجا مؤقتاً إن تحقيق (28) نقطة في (11) مباراة هو حلم لم نكن نتوقعه.وأكد في مؤتمر صحفي أن "هدف يانجيل هيريرا كان بمثابة عبقرية لاعب يتمتع بمستوى عالٍ للغاية وقد أحدث الفارق في المواجهة.وأوضح ميشيل أنه شعر بسعادة كبيرة بهدف هيريرا من أجل الجماهير واللاعبين، الذين قاموا بعملٍ رائعٍ في محاولة السيطرة على مباراة صعبة للغاية ضد خصم يمتلك لاعبين رائعين.وشدد على أن لاعبيه اكتسبوا "الحق في أن يحظوا باحترام كبير"، "بغض النظر عما يحدث في الكلاسيكو بين ريال مدريد الوصيف بإجمالي (25) نقطة وبرشلونة، صاحب المركز الثالث، بإجمالي (24) نقطة اليوم السبت.المصدر : كورة