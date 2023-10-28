العراق يختتم مشاركته في الصين بوسام فضي وعداء يخطف البرونزية ببطولة العالم

2023-10-28 09:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز /أحرز منتخب المبارزة العراقي، الميدالية الفضية البرالمبي بفعالية فرقي سيف المبارزة، بدورة الألعاب الآسيوية الجارية في الصين.

وبهذه المشاركة يكون العراق قد اختتم مشاركته في الدورة ليخرج بحصيلة 14 ميدالية ملونة، منها 3 ذهبية، و7 فضية، و4 برونزية، تحققت عن طريق ألعاب القوى، تنس الطاولة، المبارزة، رفع الاثقال، بحسب الموفد الصحفي أزهر علي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

من جانب آخر، حصل العداء علي مبارك، على الميدالية البرونزية لألعاب القوى البرالمبي بسباق 400 في بطولة العالم المقامة حالياً في فرنسا متر فئة T38 برقم 50،61 وضمن التأهل إلى بارالمبياد باريس 2024.

وشارك وفد العراق البرالمبي في دورة الالعاب الآسيوية غوانتشو، التي تختتم اليوم، وحصل على أوسمة بفعاليات ألعاب القوى والسباحة والمبارزة.