الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 2 كغم من الكريستال في ميسان

2023-10-28 10:05:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان عن الاطاحة بتاجر مخدرات بحوزته (2) كغم من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري غير مرخص.

وقالت القيادة ان مفارز من قسم شرطة البلدة بالاشتراك مع مديرية امن ميسان، من خلال الحصول على معلومات استخبارية من مصادرها الخاصة بوجود احد تجار ومروجي المخدرات الذي يتواجد بأحد اماكن قضاء العمارة، ليتم على الفور استحصال الموافقات القضائية وعمل كمين محكم له بغية القاء القبض عليه، وأضافت القيادة ان العملية الامنية شهدت مطاردة حيث كان المتهم يستقل عجلة، وبعد تطويقه ومحاصرته تمت الإطاحة به وضبط المواد المخدرة داخل العجلة.

يتبع ...