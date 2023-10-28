2023-10-28 10:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتختتم اليوم السبت مباريات الجولة الاولى من دوري نجوم العراق بلقاء يجمع فريق الطلبة مع فريق الكرخ في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الزوراء.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان" فريق الطلبة أعد العدة لهذه المواجهة وسيلعب بكامل نجومه املاً بتحقيق الفوز في أولى مبارياته في دورينا بمسماه الجديد ، بدورة يطمح مدرب الكرخ أحمد عبد الجبار بتشكيلته الشبابية أن يكون نداً قوياً لفريق الطلبة وكسب الفوز منه لاسيما وان الكناري قدم مستويات طيبة الموسم الماضي".وأضاف ان" يوم أمس الجمعة شهد اقامة خمس مباريات أسفرت عن تعادل كربلاء مع نفط الوسط بهدفين لكل منهما وفوز القوة الجوية على زاخو بهدفين لهدف واحد وفوز الكهرباء على الميناء بثلاثة اهداف لهدف واحد وتعادل اربيل مع النفط بهدف لكل منهما وفوز دهوك على الشرطة بهدفين مقابل لاشيء".