محافظ بغداد: افتتاح مستشفى الشعب العام المقبل

2023-10-28 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، قرب إنجاز مشاريع صحية بينها مستشفيا الفضيلية وافتتاح مستشفى الشعب العام، فيما أعلن عن توجه لزيادة المزروعات والتنمية المستدامة والتشجير لخلق بيئة آمنة وصحية.وقال العطا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك توجهاً لزيادة المزروعات والتنمية المستدامة والتشجير والحفاظ على المساحات الخضراء واستخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة لخلق بيئة آمنة وصحية".وأضاف أن "محافظة بغداد لديها مشاريع عديدة على مستوى البنى التحتية من الصرف الصحي واستخدام الماء الصالح للاستخدام ومشاريع الكهرباء والطرق إضافة إلى المحور الرئيسي لقطاعات التربية والصحة".ولفت إلى أن "مشاريع المدارس كثيرة، والآن لدينا عدد كبير من المدارس في طور الافتتاح، ولدينا مشاريع صحية قريبة الإنجاز، وتوجد مشاريع تكميلية لخطة 2023، لرفع كفاءة المحافظة في تقديم الخدمات والبنى التحتية لمحافظة بغداد".وتابع أن "مستشفى الفضيلية أنجز منه 70‎%، وبدأت الأجهزة الطبية من ماركات عالمية الدخول إلى المستشفى"، لافتاً إلى أن "مستشفى الشعب كذلك في طور نصب الأجهزة المهمة وسيتم الافتتاح العام المقبل".