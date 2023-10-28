الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل بناية تجارية في النجف الأشرف

2023-10-28 11:55:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرماناعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في النجف الأشرف.وقال علي تويج من إعلام مديرية الدفاع المدني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحريق اندلع في مخزن لبيع الجملة للمواد الكهربائية في شارع المدينة وسط المحافظة"، لافتا الى أن "عشرة فرق من الدفاع المدني هرعت لإطفاء الحريق للسيطرة عليه داخل المخزن".وأكد ان "اضرارا مادية لحقت بالمخزن من جراء الحريق"، مشيرا الى "عدم وجود أضرار بشرية حتى الآن وسيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث ".