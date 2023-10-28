المالية النيابية تكشف موعد إرسال بغداد لرواتب موظفي الإقليم

2023-10-28 12:00:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت (28 تشرين الأول 2023)، موعد إرسال بغداد لرواتب موظفي كردستان، فيما اشارت الى أن المركز سيرسل الأموال المتفق عليها إلى الاقليم لدفع رواتب موظفيه.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة المركزية سترسل مبلغ الـ(700) مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان نهاية شهر تشرين الأول الحالي، لتغطية وصرف رواتب الموظفين".

وأوضح أن "الحكومة المركزية لا تنظر لتلك الأموال على أنها خاصة برواتب موظفي الإقليم، بل تعدها جزءًا من الالتزام إزاء إحدى المؤسسات، وهذا هو السبب وراء التأخير في إرسالها".