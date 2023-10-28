محافظ ميسان: تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدد من المشاريع

2023-10-28 12:15:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - شذى السودانيأعلن محافظ ميسان، علي دواي، اليوم السبت، قرب افتتاح متحف ميسان الحضاري، مؤكداً تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة.وقال دواي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة تحقق نسب إنجاز متقدمة في عدد من المشاريع، منها مشروع إنشاء جزء من شارع 60 الذي يبدأ من مجسر شهداء صلاة الجمعة لغاية شركة نفط ميسان، إضافة إلى مشروع إنشاء المركز التخصصي لطب الأسنان مع التأثيث والتجهيز".وتابع، "فضلاً عن مشروع إنشاء قاعة امتحانية في منطقة القطاع وهو ضمن مشروع إنشاء 10 قاعات امتحانية في مركز المحافظة، إضافة إلى مشروع بناء ملحق لبناية محكمة استئناف ميسان وعدد من مشاريع المدارس ورياض الاطفال".وأشار إلى، أنه "تمت زيارة متحف ميسان الحضاري لمتابعة استكمال كافة التحضيرات، استعداداً لافتتاحه قريباً، بعد إكمال جميع القاعات وتحصين البناية".