2023-10-28 12:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة ديالى، يوم السبت، عن خطتها الشتوية للموسم الحالي وبتخفيض بلغ 40% مقارنة بالعام قبل الماضي بسبب المحددات المائية.

وقال مدير الدائرة، زهير علي، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة ديالى الشتوية تضمنت 60% من الخطط المقررة عن العام قبل الماضي، وبمساحة 550 ألف دونم، 25 ألفاً منها لزراعة الشعير، والمساحات المتبقية لمحصول القمح".

وأضاف علي، أن "15 ألف دونم ستروى سيحاً عبر المشاريع الاروائية، و400 ألف دونم أخرى عبر الآبار (الري بالواسطة)"، منوهاً إلى "مشكلات رفض منح إجازات لأكثر من 15 ألف بئر، من قبل الموارد المائية بسبب وقوعها ضمن المشاريع الاروائية".

وأكد المسؤول الزراعي، عدم وجود أي مشكلات حيال مستلزمات الخطة الشتوية التي تشمل البذور والمبيدات والمستلزمات الأخرى"، معبراً عن تفاؤله بـ"تحقيق معدل إنتاجي من القمح ضمن طليعة المحافظات المنتجة".

وكانت وزارتا الموارد المائية والزراعة قد اتفقتا، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023 - 2024.