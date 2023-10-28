مشاركة عراقية فاعلة في منافسات اليوم الأول للبطولة العربية بالسباحة

2023-10-28 12:50:23 - المصدر: واع

بغداد - واعشهد اليوم الأول لمنافسات البطولة العربية السادسة للسباحة عمومي (رجال وسيدات) مشاركة عراقية فاعلة وهي فرصة للاستعداد من أجل المنافسات العالمية المقبلة ومنها بطولة العالم للسباحة 2024 بالدوحة ودورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد السباحة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" السباح حسن علي خليل حصل في منافسات 100 متر فراشة على المركز الرابع بتوقيت قدره ( 59،32 ) ، فيما حصل السباح علي محمد علي في منافسات 800 متر حرة على المركز الخامس بتوقيت قدره ( 8،59،75 ) ، وحقق السباح حسن صاحب كاظم في منافسات 100 متر صدر المركز السادس بتوقيت قدره ( 1،10،90) ،فيما سجل السباح عمر صاحب كاظم رقماً شخصياً في منافسات 50 متر ظهر قدره (29،11)".وأضاف البيان :" البطولة العربية السادسة بالسباحة المقامة فعالياتها في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي يشارك فيها اكثر من (140) سباحاً وسباحة من (16) دولة عربية وتستمر حتى الـ(30) من الشهر الجاري ".يذكر ان الفرق المشاركة تمثل منتخبات كل من : ( البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن والإمارات ) .