اليوم.. برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الارض

2023-10-28 12:55:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يترقب اليوم في تمام الرابعة والربع عصرا عشاق كرة القدم، مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "مونتجويك" في إقليم كتالونيا، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم مهمة إدارة المباراة للحكم خيسوس خيل مانزانو مع وجود الحكم جيليرمو فرنانديز في تقنية الـ VAR.

يملك ريال مدريد 25 نقطة في المركز الأول، وبنفس الرصيد يأتي الحصان الأسود جيرونا، وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وخلف ثلاثتهم يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويعاني كلا الفريقين من غيابات في صفوفهما قبل اللقاء المرتقب، مما قد يؤثر على أداء كلا منهما، في الوقت الذي يحاول فيه كلا من كارلو أنشيلوتي مدرب الريال وتشافي هيرنانديز مدرب البارسا في معالجة ذلك.

يغيب عن ريال مدريد عدد من أبرز العناصر على رأسهم تيبو كورتوا بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم وسيغيب حتى مارس القادم، وهذا نفس الحال لإيدير ميليتاو، كما انضم أردا جولير إلى قائمة الغائبين بسبب إصابة عضلية.

في المقابل يفتقد برشلونة لعدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الكلاسيكو، وهم بيدري بسبب إصابة في أوتار الركبة، وأيضًا جول كوندي بسبب إصابة في الركبة، وقد يعود رافينيا من الإصابة ويتحدد مشاركته بواسطة المدرب تشافي، فيما تبقى مشاركة فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو محل شكوك.

ويعتلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وفريق برشلونة السابق، صدارة قائمة هدافى مباريات الكلاسيكو، فى مختلف المسابقات، برصيد 26 هدفا، ثم كل من النجم الأرجنتيني الراحل ألفريدو دي ستيفانو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 18 هدفا.

بالنظر إلى أرقام مواجهات الفريقين يمتلك برشلونة الأفضلية على نظيره ريال مدريد، حيث أنه فاز عليه في 125 مواجهة وخسر أمام في 108 مباراة، بينما حسم التعادل النتيجة في 64 لقاء، بالإضافة إلى أن النادي الكتالوني سجل 522 هدفًا في شباك النادي الملكي، وتلقت شباكه 479.

يمتلك ريال مدريد الأفضلية على نظيره برشلونة في المواجهات الرسمية التي أقيمت بين الفريقين في الكلاسيكو، حيث فاز الميرينجي على البلوجرانا في 102 مناسبة مقابل 100 خسارة.

في أخر 10 مواجهات بين الفريقين، يمتلك ريال مدريد التفوق في 6 مباريات منها، فيما فاز برشلونة في 4، ومع ذلك، سجل النادي الكتالوني 19 هدفًا في شباك الميرينجي الذي زار شباك البلوجرانا في 16 مرة.

حافظ برشلونة على نظافة شباكه في مواجهتين فقط أمام ريال مدريد في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات، بينما كان فوز ريال مدريد 4-0 في المباراة الأخيرة هو أول خروج بشباك نظيفة أمام برشلونة منذ 1 مارس 2020.

لم ينته الكلاسيكو بالتعادل السلبي منذ التعادل بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت في الليجا موسم 2019/2020.





المصدر: وكالات



