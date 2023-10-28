مقتل شابين بانفجار قنبلة يدوية في ديالى

2023-10-28 13:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بمقتل شابين جراء انفجار قنبلة يدوية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن شابين كانا يجلسان على ضفاف نهر خريسان في قرية (زهيرات) التابعة لناحية ابي صيدا، (30 كم شمال شرق بعقوبة)، وبحوزتهما قنبلة يدوية، مبينا أن القنبلة انفجرت اثناء العبث بها وأودت بحياتهما بالحال.

واضاف، ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بملابسات الحادث.

وتشهد ديالى حوادث موت عرضية مستمرة بسبب سوء استخدام الأسلحة والقنابل بسبب العبث غير المبرر أو حوادث لا ارادية.