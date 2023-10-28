2023-10-28 13:20:07 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت شركة مصافي الشمال في وزارة النفط، اليوم السبت، أهم الإنجازات المتحققة ضمن مشروع الإعمار والتأهيل مصافي الشمال، فيما أشارت إلى نصب وإنشاء فرن التكرير بطاقة 150 ألف برميل يومياً.وقال مدير مشروع إعمار وتأهيل مصافي الشمال، هادي صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة مصافي الشمال ووحداتها الإنتاجية تشهد حملة إعمار وتأهيل كبرى، وهي تعتبر من أكبر حملات وزارة النفط لإعمار وتأهيل مصفى الشمال لكافة وحداته الإنتاجية والخدمات والطاقة والخدمات الفنية ومنطقة الضخ والخزن".وأضاف صالح، أن "حملة الإعمار تسير بوتيرة عالية، من قبل كوادرنا الوطنية والكوادر المؤجرة وبمتابعة من مدير عام مصافي الشمال لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات".وأشار إلى، أن "أهم الإنجازات المتحققة حالياً في مصفى الشمال، هي نصب وإنشاء فرن التكرير بطاقة 150 ألف برميل يومياً، فضلاً عن نصب أفران وحدة الهدرجة بواقع فرنين، إضافة إلى أعمال تأهيل وصيانة فرن تحسين البنزين".وتابع: "كما تم تأهيل وإنجاز نسبة لا تقل عن 80 بالمئة من الأبراج وأوعية الضغط الموجودة في مصفى الشمال بكافة وحداتها الإنتاجية".وأكد، أن "العمل جارِ بوتيرة عالية، لإنجاز الأعمال التأهيلية وفق المخطط الزمني المحدد".