أكثر من 996 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

2023-10-28 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 996 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد 996 مليونا و 975 الفاً و 34 دولارا، بمعدل يومي بلغ 11 مليونا و 379 الفا و29 دولارا مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 985 مليوناً 596 الفا و5 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 213 مليونا و 828 الفا و 961 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 191 مليونا و 422 الفا و686 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 830 مليونا و 265 الفا و34 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 80% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 166 مليونا و 710 آلاف دولار.

واوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.