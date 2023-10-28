2023-10-28 13:45:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين، يوم السبت، سفير فرنسا لدى العراق إيريك شوفالييه

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الزعيم بارزاني، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وذكر البيان أنه تم تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية والأحداث في المنطقة وإحتمالات ومخاطر المرحلة المقبلة.

وتابع البيان أن العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية كان محوراً آخر للقاء، وحظيت الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة بين اربيل وبغداد بالثناء والتقدير.

وأضاف البيان أن السفير الفرنسي لدى العراق رحب بقرار الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بتهدئة الأوضاع من خلال إهداء مبنى مقر المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جامعة كركوك ، عاداً إياه "قرارا حكيما".