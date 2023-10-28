التشكيل المتوقع لكلاسيكو الارض بين البلوغرانا والميرنغي

2023-10-28 13:50:08 - المصدر: واع

متابعة - واعتستضيف مدينة مونتجويك الكتالونية مواجهة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد للمرة الأولى في ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي ضمن مباريات الجولة الـ(11).وسيكون الكلاسيكو رقم 255 (102 انتصار للريال و100 لبرشلونة و52 تعادلاً)، هو الأول للثنائي جواو في البرسا (كانسيلو وفيلكس)، وكذلك لثنائي الميرينجي جود بيلينجهام، وكيبا.وتحيط الشكوك ببرشلونة في جميع الجوانب، حيث إن تشافي هيرنانديز، مدرب البلوجرانا، كان يعاني من (6) غيابات أساسية أول الأسبوع، أما الآن فإن (5) منها لديهم حظوظ للعب، رغم أنه حتى الآن لم يكشف عن هوية هؤلاء اللاعبين المتاحين.وفي هذا التوقيت يعد سيرجي روبرتو، هو الوحيد المستبعد بشكل نهائي، أما باقي المصابين فقد تدربوا أمس الجمعة، وهم: رافينيا، وليفاندوفسكي، وفرينكي دي يونج، بالإضافة إلى بيدري جونزاليس، وجول كوندي.ويأتي الكلاسيكو في توقيت مناسب لريال مدريد حيث يقام في ظل منافسته على صدارة الليغا وصدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، حيث وضع قدما في دور الـ16 وهو الأمر الذي يمنحه قدراً كبيراً من الثقة.ويجب أن يتعاطى كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي، مع مسألة مهمة تتعلق بمشاركة كامافينجا، وتموضع اللاعبين في المباراة، في التوقيت الذي لن يدفع فيه بالكرواتي لوكا مودريتش أساسياً؛ حيث سيجلس على مقاعد البدلاء، بعدما لعب أساسيًا في (26) مباراة من أصل (33) أمام برشلونة.ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة على النحو التالي: لحراسة المرمى تير شتيجن وللدفاع كانسيلو، أراوخو، كريستنسن، بالدي ولخط الوسط روميو، جوندوجان، جافي وللهجوم لامين، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس ،فيما يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع على النحو التالي: لحراسة المرمى كيبا ولخط الدفاع كارباخال، روديجر، ألابا، ميندي (أو كامافينجا) وللوسط تشواميني، كروس، فيدي فالفيردي، بيلينجهام ولخط الهجوم فينيسيوس، رودريجو.المصدر : كورة