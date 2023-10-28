2023-10-28 13:50:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل شاب برصاص صديقه المسلح شمالي المحافظة، بسبب خلافات سابقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره قتل على يد صديقه رميا بالرصاص من مسدس بحوزته في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، حيث بينت التحقيقات أن الحادث كان نتيجة خلاف سابق بين الطرفين".