خطأ طبي يودي بحياة شاب في كركوك وذويه يعتزمون الشكوى للقضاء

2023-10-28 14:45:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم السبت، بوفاة شاب عشريني جراء خطأ طبي في المستشفى خلال إجراء عملية جراحية، فيما أكدت أسرته انها سترفع دعوى قضائية بالحادثة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "شاباً يبلغ من العمر 26 عاما، توفي في مستشفى أهلي في مدينة كركوك نتيجة خطأ طبي في إجراء عملية جراحية (بواسير) بعد تعرضه الى مضاعفات بسبب العملية أدت إلى تدهور حالته الصحية ووفاته".

واضاف ان "السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته وأسبابه".

من جهتها أكدت والدة الشاب المتوفي، لوكالة شفق نيوز أن "ابنها كان يتمتع بصحة جيدة قبيل إجراء العملية الجراحية إلا أن صحته تدهورت بعد ذلك بساعات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة".

وأضافت أن "ابني لم يكن يعاني من أي أمراض أخرى، ولا نعلم لحد الآن أسباب الوفاة الحقيقية"، مؤكدةً أنها سترفع دعوى قضائية ضد الجهات المقصرة في المستشفى بعد انتهاء عمليات التشريح من قبل الطب العدلي".