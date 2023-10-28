الأمن في إقليم كوردستان يعتقل شخصين يمارسان أعمال السحر والشعوذة

2023-10-28 14:55:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن الآسايش في إقليم كوردستان، يوم السبت، بإلقاء القبض على شخصين بتهمة ممارسة السحر والشعوذة في في محافظة حلبجة وقضاء بازيان في محافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن القوات الأمنية القت على متهمين اثنين في حلبجة وقضاء بازيان حاولا خداع المواطنين بأعمال (السحر والشعوذة والتعويذات) ويكونان سبباً في تدمير الأُسر والعلاقات الاجتماعية.

ووفقا للبيان فإنه أثناء القبض على المتهمين تم ضبط سلاح غير مرخص، ومجموعة من المستلزمات وقطع من الملابس التي استخدمها المتهمان في أعمال السحر.

وتابع البيان أنه في الوقت الراهن، تم توقيف المتهمين بموجب المادة 240 من قانون العقوبات ويجري التحقيق في قضيتهما.