2023-10-28 14:55:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – كردستان

كشف مصدر مطلع في إقليم كردستان، اليوم السبت (28 تشرين الأول)، أن الجماهير الغاضبة في 13 مدينة بالإقليم تستعد للخروج بتظاهرات يوم غد الاحد.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إنه "من المقرر أن تخرج تظاهرات واحتجاجات جماهيرية غاضبة في 13 مدينة بإقليم كردستان للملاكات التدريسية والموظفين عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد احتجاجا على تأخر الرواتب".

وأشار الى أنها "تأتي أيضا للتأكيد على استمرار الإضراب في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان".

وأوضح أن "المدن التي ستنطلق منها التظاهرات هي: (السليمانية، حلبجة، رانيه، كلار، جمجمال، كويه، كفري، شارزور، سيد صادق، دربنديخان، قلعة دزي، دوكان، بينجوين)".

وفي (22 تشرين الاول 2023)، تظاهر المئات من الملاكات التدريسية، في 12 مدينة في اقليم كردستان، فيما أكدوا الاستمرار بالاضراب العام .

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "التدريسيين انطلقوا، اليوم، بتظاهرة في 12 مدينة في اقليم كردستان للمطالبة بصرف مستحقاتهم، واحتجاجا على تأخر الرواتب".

واضاف انهم " اكدوا الاستمرار بالاضراب العام لحين تحقيق مطالبهم المشروعة"، مشيرا الى أن "الملاكات التدريسية في محافظة السليمانية انطلقت أيضًا اليوم، بتظاهرة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، إسوة ببقية اقرانهم".