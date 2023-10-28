2023-10-28 15:50:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أعلنت مديرية أمن الإقليم (الآسايش)، اليوم السبت (28 تشرين الأول 2023)، بـ “دجالين" اثنين يمارسان اعمال الشعوذة في محافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مديرية أمن شهرزور ومديرية أمن غرب السليمانية تمكنتا من القاء القبض على دجالين اثنين يمارسان اعمال الشعوذة والسحر في مدينة حلبجة وقضاء بازيان، بتهمة النصب والاحتيال وممارسة السحر".

وأوضح البيان، أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين في مدينة حلبجة وقضاء بازيان، جاء بعد المتابعة والمراقبة وبناءً على أمر من قاضي التحقيق، لمحاولتهما النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق اعمال السحر والشعوذة والطلاسم".

وأشار الى أنه "خلال عملية القاء القبض تم ضبط سلاح غير مرخص وعدد من الادوات وقطع من الملابس المهيئة لاستخدامها في اعمال السحر"، مؤكداً ان "المتهمين تم ايقافهما وفق المادة 240 من قانون العقوبات والتحقيق جار ومستمر معهما".