2023-10-28 15:55:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / عند زيارة مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لا بد من التبضع في سوق القيصرية الذي يُعد أقدم أسواق المدينة.

وتُعد المكسرات (كرزات) من أكثر هذه البضائع التي يزداد عليها الإقبال خاصة من قبل السياح إذ توجد عشرات المحال داخل السوق مخصصة للبيع هذه النوعية من البضائع.

سمير سالم، صاحب أحد هذه المحال، تحدث لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "قسم المكسرات بات من أشهر الأقسام داخل سوق القيصرية بأربيل، وذلك تماشياً مع طابع المدينة التي يزورها آلاف السياح من مختلف البلدان ولاسيما من محافظات وسط وجنوب العراق، إذ يأتون لشراء كميات من المكسرات بمختلف أنواعها".

وأضاف سالم أن أول من افتتح هذا المحل هو والد جده، وتحديداً عند افتتاح سوق القيصرية، مردفاً بالقول: "بدأنا ببيع العسل والأجبان، لكننا أضفنا المكسرات والحلويات أيضاً، نظراً لزيادة الإقبال عليها بشكل كبير".

وتابع: "المكسرات يتم استيرادها من بلدان عدة وأغلبها تكون من تركيا، فضلاً عن أنواع محلية، وتختلف أسعارها بحسب التشكيلة حيث تبدأ من 16 ألف دينار للكم الواحد، ولغاية 18 ألفاً، ويتم فيها إضافة الفستق والجازو والأسعار القليلة يتم فيها إضافة (الفول السوداني) وهي الأقل إقبالاً من قبل الزبائن".

من جانبه، ذكر محمد عبد الرحمن، وهو سائح من بغداد، للوكالة أن "أسعار المكسرات في أسواق القيصرية مناسبة نوعاً ما، حسب الجودة والتشكيلة وهي الخيار المناسب للسياح الذي يهدونها إلى أقربائهم عند العودة إلى محافظاتهم".

وأشار عبد الرحمن، إلى وجود هذا التجمع الكبير في سوق القيصرية، أعطى جمالية تناسب كونها مدينة سياحية على مستوى العراق بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص".

ويُقبل المئات على زيارة هذه المحال كل يوم، وتبقى مفتوحة لغاية غروب الشمس، ويصل الإقبال إلى ذروته في فصلي الصيف والربيع، إضافة إلى أيام ما قبل الأعياد والمناسبات.