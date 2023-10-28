الوطني الكردستاني: الاقليم يعيش حالة فراغ تشريعي.. كان يجب الانضمام لانتخابات 18 ديسمبر- عاجل

2023-10-28 17:40:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت (28 تشرين الاول 2023)، أن إقليم كردستان يعيش حالة الفراغ التشريعي وينبغي إجراء الانتخابات التشريعية بأسرع وقت ممكن، فيما اشار الى انه كان ينبغي مشاركة الاقليم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وقالت مسؤول المركز القانوني في الحزب تلار لطيف في مقال اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن “الانتخابات إحدى قامات الديمقراطية في العالم، ولكي تكون مؤثرة، تحتاج إلى قوانين تتلائم مع الواقع السياسي المعاش”، مبينة أن “القوانين تنص على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة تتوافق مع إرادة الناخب وبعيدة عن التزوير، وأن تسفر عن دورة انتخابية محددة الزمن”.

وأكدت على ضرورة “عدم السماح لبعض الجهات بتخصيص أموال وموازنات ضخمة لحملاتها الانتخابية، سيما إذا كان مصدرها مجهول أو مصدرها إيرادات النفط والمال العام”، مشيرة إلى أن “الانتخابات تحقق غاياتها في البلدان الديمقراطية بينما الأمر في البلدان الأخرى على العكس تماما، فلا نرى الشخص المناسب يصل إلى المكان المناسب”.

وأشارت إلى أن “الأطراف السياسية الكردية كان الأولى بها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في العراق بقائمة واحدة وهذا ما دعا إليه الاتحاد الوطني، تجنبا لخوض حملات انتخابية مضادة ضد البعض وحفاظا على الصوت الكردي من التشتت والضياع”.

وفيما يخص الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان أكدت لطيف أن “إقليم كردستان دخل الفراغ التشريعي كليا نتيجة انتهاء الفترة القانونية للدورة الخامسة من البرلمان، وينبغي إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن”.

وتابعت مسؤول المركز القانوني في الاتحاد الوطني تلار لطيف، أن “الخلافات داخل حكومة الإقليم وتراجع حرية التعبير في كردستان، خاصة بعد زج نشطاء بهدينان في المعتقلات، كلها عوامل ساهمت في تقويض مركز الإقليم”، داعية الجهات والأطراف السياسية في الإقليم إلى “وضع خلافاتها جانبا والسعي لترسيخ مكانة الإقليم وإعادتها إلى ما كانت عليها خلال فترة الرئيس جلال طالباني”.