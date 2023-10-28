مدير مكتب رئيس الوزراء يفتتح طريق السندباد

2023-10-28 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازافتتح مدير مكتب رئيس الوزراء، إحسان العوادي، اليوم السبت، طريق "السندباد"، فيما اكد أن هذا المشروع سيكون باكورة لانطلاق مشاريع أخرى أهمها المدينة الطبية الثانية.وقال العوادي في كلمة له خلال افتتاح طريق السندباد حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يتشرف بافتتاح هذا الطريق نيابة عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لاسيما وأن هذا المشروع سيكون باكورة لمشاريع كبيرة ستشهدها المنطقة، لاسيما ما يخص المدينة الطبية الثانية في بغداد والتي ستنشأ على مساحة 400 دونم، إضافة إلى أكبر مشروع غابات والذي سيكون على مساحة 5 آلاف دونم بعموم مساحة معسكر الرشيد، وسيبدأ العمل فيه خلال أسابيع".وتابع، "نبارك الجهود التي شاركت بافتتاح طريق السندباد، والتي استمرت 6 أشهر لاسيما أمانة بغداد، وكذلك محافظة بغداد ووزارة الإعمار والبلديات وفريق الجهد الهندسي".