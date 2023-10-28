البحري يتوج بطلا لدوري الشباب لكرة القدم

2023-10-28 18:10:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج فريق نادي البحري لكرة القدم، يوم السبت، بلقب دوري الشباب لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2022-2023 بعد تغلبه على نادي البيشمركة في المباراة الختامية بفارق ركلات الترجيح.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، بينما انتهت المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لتذهب إلى ركلات الترجيح لتحسم لصالح نادي البحري بنتيجة 5-3.

وجرت المباراة عصر اليوم في ملعب التاجي بالعاصمة بغداد.

وكان فريق الشرطة للناشئين توّج بلقب الدوري لموسم 2022-2023 بعد فوزه على فريق الزوراء بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في ملعب التاجي، فيما توّج نادي بيشمركة السليمانية بطلاً لدوري الناشئين لأندية الدرجة الأولى للموسم 2022-2023 بعد فوزه على نظيره فريق الميناء 3-1 في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة في نفس الملعب.