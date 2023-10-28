سعر انفنكس زيرو 30 4G في العراق

2023-10-28 19:13:05 - المصدر: انفنكس

العراق 28 تشرين الاول- اعلنت انفنكس عن اطلاق هاتف ZERO 30 نسخة ال4G ضمن الفئة المتوسطة

الجهاز هو الاصدار الادنى من اخيه ZERO 30 5G حيث قدمته انفنكس بسعر ارخص و لكن لم تبخل في مواصفاته، جاء ابرزها:

كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل و خلفية 108MP إمكانيات تصوير فيديو بدقة 2K شاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بشكل جميل بمعدل تحديث 120 هرتز مواصفات متكاملة لتمكين تصوير مدونات الفيديو و تعديلها

تشمل الميزات المتطورة الأخرى معالجًا ثماني النواة MediaTek G99 عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت مغ تخزين 256GB

تم تصميم Infinix ZERO 30 بدقة لتقديم تجربة مشاهدة غامرة. يتميز بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بحجم 6.78 بوصة بطبقة حماية Gorilla Glass مع معدل تحديث 120 هرتز، وألوان 10 بت بتصنيف DCI-P3، ونسبة تباين عالية 10000000: 1، و تعتيم PWM 1920، ذروة سطوع 950 شمعة. يتضمن Infinix ZERO 30 أيضًا وضع رعاية العين بشهادة TÜV Rheinland لحماية عيون المستخدمين أثناء وقت الشاشة الطويل.

يحتوي Infinix ZERO 30 على بطارية كبيرة تدوم طويلاً بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 45 واط بحيث يمكن للمستخدمين الوصول الى نسبة 75% في 30 دقيقة فقط، مما يقلل بشكل كبير من قلق الشحن.

كما يأتي Infinix ZERO 30 مع XOS 13، وهو إصدار مخصص من Android 13 يتضمن مجموعة من أحدث الميزات، بما في ذلك مساعد صوت Folax محدّث مدمج مع ChatGPT.

النظام صوتي يأتي بمكبري صوت مزدوج مع دعم Hi-Res و DTS

مميزات اضافية

الاتصال متعدد الوظائف NFC المتكامل و شهادة IP54 مقاومة الماء والغبار كذلك تقنية التبريد السائل

Infinix ZERO 30 (4G): الأسعار والتوفر

سيكون سعر انفنكس ZERO 30 4G في العراق $199 وسيتوفر في خيارات الألوان الغروب الذهبي و الاخضر الضبابي و الابيض الذهبي. تختلف الأسعار والتوافر حسب المنطقة و الدولة.