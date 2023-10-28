تظاهرات ضخمة في العاصمة الايطالية روما تضامنا مع فلسطين

2023-10-28 19:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تجول آلاف المتظاهرين القادمين من جميع المدن الايطالية في شوارع روما تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاك لحقوق الإنسان.

وملأت الهتافات سماء روما بـ"نفيدك يا فلسطين"، وشارك في هذه التظاهرات أكثر من 50 منظمة للسلام وأحزاب يسارية ووسطية وجمعية الصداقة الايطالية العربية.

وصرح امين عام جمعية الصداقة الايطالية العربية عبد القادر عميش انه "من اولوياتنا اليوم الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن غزة و نطالب جميع الدول والشعوب العربية ان يقفوا ضد العدوان على غزة".















