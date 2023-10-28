2023-10-28 19:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق نادي ريال مدريد انتصارًا هامًا على برشلونة في الكلاسيكو بعد عودة في النتيجة خلال الشوط الثاني ليعود إلى صدارة الدوري الإسباني.

بداية المباراة كانت بطيئة نوعًا ما لكن استطاع النادي الكتالوني الظهور في الدقيقة السابعة لتسجيل الهدف الأول والذي أحرزه إلكاي جوندوجان.

الهدف جاء بعد محاولة اختراق كتالونية وتمريرة بين جوندوجان وفيرمين، لكن تشواميني قطع الكرة وأعادها للخلف لكن ألابا لم يستطع السيطرة عليها ليقطعها الألماني ويودعها الشباك.

ويعد هذا أول هدف يسجله الألماني بقميص برشلونة، كما انضم لقائمة من اللاعبين الذي سجلوا في أول مشاركة لهم في الكلاسيكو.

وبدأ برشلونة في التحكم في الإيقاع وحرمان ريال مدريد من العودة السريعة في اللقاء، مع استخدام الضغط العالي لتشكيل الخطورة على مرمى كيبا.

وبالفعل خطف جافي كرة من توني كروس وصلت إلى فيرمين لوبيز والذي سددها قوية على يمين كيبا لكن اصطدمت في القائم وخرجت ضربة مرمى.

واستمر الشوط الأول بسيطرة من برشلونة مع محاولات مدريدية على استحياء لكنها لم ترتقي لفرص حقيقية، فلم ينجح الملكي في تسديد أي كرة على مرمى تير شتيجن.

الشوط الثاني بدأ بقوة من برشلونة أيضًا، وكاد إينيغو مارتينيز أن يضاعف النتيجة من رأسية مميزة لكن القائم تصدى لها لتعود لأراوخو الذي سددها ليتصدى لها كيبا وتتحول ركنية.

أول تسديدة من ريال مدريد على مرمى حارس برشلونة كات في الدقيقة 57 بعد تمريرة من كامافينجا إلى كروس على حدود المنطقة ليسددها الأخير لكن سهلة في يد تير.

الدقيقة 64 شهدت مشاركة لوكا مودريتش في المباراة ليصل إلى اللقاء رقم 500 بقميص ريال مدريد.

وفي الدقيقة 69 نجح بيلينجهام في تسجيل أول أهدافه في الكلاسيكو أيضًا من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء ليعادل النتيجة للنادي الملكي.

وأصبح الإنجليزي أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل في أولى مشاركاته في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكلاسيكو.

لامين يمال شارك هو الآخر في الدقيقة 77 ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يخوض مباراة في الكلاسيكو.

اللقاء استمر سجالًا بين الفريقين في الربع ساعة الأخيرة مع خطورة كتالونية في المرتدات ومحاولات من ريال مدريد لتسجيل الهدف القاتل.

بيلينجهام لم يتوقف أو يكتفي بهدف وحيد واستطاع في الدقيقة 92 أن يستغل خطأ دفاعي من أراوخو وضعه أمام المرمى ليضيف الثاني.

بهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 28 في الصدارة بالتساوي مع جيرونا، وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة.