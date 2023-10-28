2023-10-28 19:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

في لقائنا مع قيادات تيار الحكمة الوطني في محافظات الجنوب ، أشدنا بحالة الاندفاع والهمة والاستعداد العاليين للانتخابات القادمة ، وبيّنا أهمية الانتخابات لاستقرار محافظات الجنوب وتمكين جمهورها من التمتع بإمكانات محافظاتهم والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي فيها ، شدّدنا أيضاً على أهميّة حضور قوى الاعتدال والوسطية في المشهد السياسي وأخذ موقعها الحقيقي ، وبيّنا أن ذلك مهم جدا لاستقرار العراق فالاستقرار السياسي يؤدي إلى استقرار أمني واجتماعي واقتصادي و خدمي، دعونا إلى تكثيف الجهود بالانتصار لمشروع الحكمة ، وبيّنا أن الفرص تولد من رحم التحديات ، وشددنا على التماسك الداخلي ومتابعة الفرق الخاصة وتعريف الناس بالمشروع وأفكاره ورؤيته والتذكير بمسيرة الرموز وتاريخهم الناصع.