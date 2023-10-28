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السيد الحكيم يشدد على أهميّة حضور قوى الاعتدال والوسطية في المشهد السياسي

السيد الحكيم يشدد على أهميّة حضور قوى الاعتدال والوسطية في المشهد السياسي
السيد الحكيم يشدد على أهميّة حضور قوى الاعتدال والوسطية في المشهد السياسي
2023-10-28 19:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

 

في لقائنا مع قيادات تيار الحكمة الوطني في محافظات الجنوب ، أشدنا بحالة الاندفاع والهمة والاستعداد العاليين للانتخابات القادمة ، وبيّنا أهمية الانتخابات لاستقرار محافظات الجنوب وتمكين جمهورها من التمتع بإمكانات محافظاتهم والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي فيها ، شدّدنا أيضاً على أهميّة حضور قوى الاعتدال والوسطية في المشهد السياسي وأخذ موقعها الحقيقي ، وبيّنا أن ذلك مهم جدا لاستقرار العراق فالاستقرار السياسي يؤدي إلى استقرار أمني واجتماعي واقتصادي و خدمي، دعونا إلى تكثيف الجهود بالانتصار لمشروع الحكمة ، وبيّنا أن الفرص تولد من رحم التحديات ، وشددنا على التماسك الداخلي ومتابعة الفرق الخاصة وتعريف الناس بالمشروع وأفكاره ورؤيته والتذكير بمسيرة الرموز وتاريخهم الناصع.

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