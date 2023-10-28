إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ القائم الحدودي

2023-10-28 19:30:08 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط حبوب ومواد مخدرة وإلقاء القبض على حائزها في منفذ القائم الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "مديرية منفذ القائم الحدودي ومن خلال التفتيش الدقيق للبضائع والأشخاص كافة تمكنت من ضبط حبوب ومواد مخدرة وإلقاء القبض على حائزها".وأضافت، أنه "تم أثناء إجراء التفتيش على باص لمسافرين عائدين من سوريا العثور على (195) حبة و(123) غراما زهرة حشيشة و(320) غراما عجينة حشيشة داخل علب معدنية تحتوي بودرة القهوة مغلفة بالسيليكون لمنع اكتشافها عن طريق خروج الروائح".وبينت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى مكتب مخدرات القائم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة"، مشيرة، إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى مكتب مخدرات القائم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".