دهوك.. ضبط كمية كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية في برده رش (فيديو)

2023-10-28 19:30:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن ضبط كميات كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية في في مزرعة في قضاء برده رش، مشيرة الى القاء القبض على صاحب الادوية وتقديمه للعدالة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه نتيجة للمتابعة المستمرة تم الحصول على معلومات بوجود مخزن للادوية منتهية الصلاحية في محيط دهوك، مشيرا الى انه تم توجيه فريق من المديرية بالتعاون مع المدعي العام واللجنة العليا لمتابعة موضوع الادوية والذهاب مكان المخزن.

واوضح انه تم العثور على كمية كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية والمهربة وتم كذلك إغلاق صيدلية هناك تابعة المتهم نفسه صاحب الادوية وجد فيها الادوية نفسها.

وأضاف ان المتهم يدعى (م ق م) وتم اعتقاله من قبل قوات المديرية بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق استنادا الى البند 240 من قانون العقوبات.